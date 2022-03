Iniziative il 19 e 26 marzo nel Comune di Rottofreno. Serata contro il Bullismo e manifestazione di arti marziali denominata

Sabato 19 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Parrocchiale di San Nicolò, iniziativa pubblica e gratuita denominata “Serata contro il Bullismo”. L’iniziativa di cui sopra è rivolta a titolo gratuito a tutti, specialmente agli adolescenti e ai giovani, e consiste nella presentazione di un libro scritto dal ragazzo piacentino, Raffaele Capperi, che lo scorso novembre ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di “Cavalire dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” per la sua intensa attività di lotta al bullismo. Raffaele ha inoltre partecipato alla trasmissione “Tù sì que vales” dove ha raccontato la sua storia e di come è riuscito a trasformare la violenza dei social in oppurtunità;

Sabato 26 marzo alle ore 20.00 presso la Palestra della Scuola Media di San Nicolò si terrà la manifestazione di arti marziali denominata “La Sfida – 25° edizione” organizzata dall’associazione sportiva Another Way, rappresentata dal maestro Davide Bottini 8° DAN, in collaborazione con Judo Team S. Polo e Aikido Piacenza. Ingresso gratuito.