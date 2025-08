Daniele Berlusconi di 3B Meteo: “Inizio agosto old style con temperature gradevoli, poi tornerà il caldo” – AUDIO

Daniele Berlusconi di 3B Meteo: “Inizio agosto old style con temperature gradevoli, poi tornerà il caldo“. Lo ha detto a Radio Sound il meteorologo commentando anche la situazione vissuta nel recente mese di luglio.

Dopo alcuni giorni di variabilità, anche nel piacentino sono previste giornate di sole con temperature massime che dovrebbero alzarsi dalla giornata di venerdì.

Secondo gli esperti di 3B Meteo tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto l’alta pressione si imporrà in modo più deciso sull’Italia, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime che raggiungeranno i 30/33°C in Val Padana.

E’ stato un un fine luglio e inizio di agosto vecchio stile – spiega Daniele Berlusconi – che ci ha riportato alla memoria le belle stagioni del passato. Non dimentichiamo però che a giugno e inizio luglio ci sono stati giorni, circa 20, con temperature estreme, anche se non da record in Italia. Poi nel corso del mese scorso sono giunte queste correnti da Nord Ovest portando addirittura verso fine luglio temperature sotto le medie stagionali. Non succedeva da parecchio tempo in estate.

Un’anomalia rispetto al recente passato

Sì, ci sembra una cosa anomala proprio perché negli ultimi anni siamo stati abituati ad avere un luglio con altre temperature. Staticamente è considerato il mese più caldo dell’anno, per questo la situazione in questo 2025 è sembrata quasi surreale.

