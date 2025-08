La YouthBank di Piacenza e Vigevano cerca nuovi “Banchieri” per l’anno 2025-2026

Chiamata a raccolta per gli aspiranti Youthbanker. L’iniziativa avviata nel 2023 dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano anche quest’anno cerca giovani dai 16 ai 25 anni per le sue quattro sezioni: YouthBank Piacenza, YouthBank Piacenza Levante, YouthBank Piacenza Ponente e YouthBank Vigevano. La selezione si rivolge a tutti quei giovani che desiderano impegnarsi per risolvere problemi sociali, culturali e ambientali della comunità. La call quest’anno, che rimarrà aperta fino al prossimo 28 settembre, presenta anche una importante novità: la possibilità di candidarsi come “Senior Youthbanker”. In questo caso, si tratta di giovani che sono già stati banker in passato, e che sono destinati ad avere un ruolo di coordinamento a supporto dell’organizzazione generale del progetto.

«Creare opportunità per le giovani generazioni e promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della comunità è un tema prioritario per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, in modo trasversale a tutti i settori e in tanti progetti – sottolinea il presidente Roberto Reggi -; YouthBank è un progetto a cui teniamo particolarmente perché centra il cuore del problema: per contrastare il clima dilagante di scoraggiamento e incertezza sul futuro, è urgente restituire ai giovani gli strumenti, l’autonomia e soprattutto la fiducia nella possibilità di incidere concretamente sulla realtà, di prendere in mano il destino proprio e quello comune».

COME PARTECIPARE

Sul sito youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it è disponibile il form da compilare per autocandidarsi. In caso di selezione, per diventare YouthBanker è necessario frequentare un percorso di formazione ed entrare nel team di coetanei che costituisce la YouthBank. Al gruppo che si costituirà verrà affidato il compito di individuare aree e temi di intervento utili ai bisogni della comunità, progettare e gestire un Bando finalizzato a darvi risposta e, grazie a risorse economiche messe a disposizione dalla Fondazione, scegliere e sostenere i progetti ideati da altri gruppi di giovani (gli YouthPlanner).

OPERAZIONE SENIOR YOUTHBANKER

L’altra possibilità, riservata a chi ha già ricoperto in passato il ruolo di banker e ha un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, è diventare Senior Youthbanker, cioè colui o colei che parteciperà a tutti gli incontri di YouthBank, compresa la formazione, con il compito di facilitare il lavoro della sezione a cui saranno assegnati: lo scopo è accertarsi che vengano creati i risultati richiesti dal programma nei tempi e nella qualità necessari e supportare l’organizzazione degli incontri in presenza e virtuali. Ciascun senior youthbanker potrà collaborare alla disseminazione dell’iniziativa verso potenziali youthplanner, associazioni e altri stakeholder, monitorare l’implementazione dei progetti in corso e fornire supporto. Un impegno speciale a cui corrisponderà un riconoscimento: coloro che avranno garantito una presenza costante potranno beneficiare di eventi formativi e di arricchimento culturale, in linea con il programma YouthBank.

LE GIORNATE DI FORMAZIONE

Anche quest’anno una volta costituito il nuovo gruppo dei banker si terrà la formazione residenziale a Torrazzetta (in provincia di Pavia), in programma nel week end di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. I partecipanti seguiranno lezioni su analisi dei bisogni locali, elementi di progettazione, project management, comunicazione e raccolta fondi.

Le domande di adesione sono aperte fino al 28 settembre. Per ogni esigenza di chiarimento sulla procedura di compilazione online delle proposte e per ogni altra richiesta relativa al bando è possibile scrivere a

youthbank@fondazionepiacenzavigevano.it.

