Inizio anno scolastico, novità all’ISII Marconi per le prime classi. La Professoressa Lombardi: Ingresso graduale per far ambientare i ragazzi” – AUDIO

Inizio anno scolastico, è stata una partenza senza agitazione per gli studenti delle classi prime dell’ISII Guglielmo Marconi di Piacenza. Lo ha raccontato a Radio Sound la Professoressa Claudia Lombardi, Responsabile Biennio dell’Istituto.

Quest’anno, diversamente dal precedente ancora segnato dalla pandemia, abbiamo anticipato le lezioni per i ragazzi di prima, di tre giorni. Sono venuti da inizio settimana per poche ore al giorno fino all’inizio ufficiale del 15 settembre.

Come mai questa scelta?

Ci è sembrato opportuno iniziare a introdurre i giovani in questo grande Istituto in modo graduale. Molti ragazzi vengono dalla provincia e sono costretti a prendere gli autobus per arrivare a scuola, quindi una cosa nuova per loro e poi c’è sempre l’agitazione prima di intraprendere un nuovo percorso educativo. Per cercare di far superare gli ostacoli dettati dall’inizio, da lunedì sono entrate nell’Istituto tutte le nostre 19 prime classi.

Inizio anno scolastico, novità all’ISII Marconi – AUDIO INTERVISTA