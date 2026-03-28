Inseguimento in A1, giovane bloccato all’altezza di Pontenure: in auto oltre due chili di droga, arrestato

È stato arrestato un giovane di 20 anni, di origini marocchine, al termine di un inseguimento avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A1.
Il ragazzo è stato fermato inizialmente dalla polizia di Lodi nei pressi del casello autostradale, ma nonostante l’alt il ragazzo non si è fermato, imboccando l’autostrada nel tentativo di sottrarsi al controllo.
Ne è nato un inseguimento durante il quale il 20enne ha cercato di seminare gli agenti, fino a raggiungere l’area di Pontenure. Qui, nella fuga, il giovane ha travolto anche un cantiere, causando ingenti danni. Subito dopo il fuggitivo, braccato anche dalla Stradale di Guardamiglio, ha arrestato la corsa del veicolo e ha tentato di scappare a piedi nei campi.
La fuga è però durata poco: i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. All’interno dell’auto gli agenti hanno rinvenuto oltre due chilogrammi di cocaina.
Il 20enne è stato quindi condotto in questura a Piacenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.