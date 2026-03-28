Tamponamento tra due auto alla rotonda di San Bonico, ferita una donna

28 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Incidente e una donna ferita questa mattina, sabato 28 marzo, lungo la Provinciale 654, all’altezza della rotonda di San Bonico, dove si è verificato un violento tamponamento tra due auto.

A seguito dell’impatto, uno dei veicoli è finito fuori strada, terminando la propria corsa nel prato al centro della rotatoria.

Nell’incidente è rimasta seriamente ferita una donna, immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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