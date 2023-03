Strada Provinciale n. 13 di Calendasco, interruzione della circolazione stradale per lavori

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono previsti lavori di rinnovamento e risanamento dei binari sui tratti di linea della rete ferroviaria Voghera–Piacenza, in corrispondenza dei passaggi a livello lungo la Strada Provinciale n. 13 di Calendasco nel territorio comunale di Rottofreno, e che è stata accolta l’istanza – presentata dalla società incaricata dell’intervento, e pervenuta all’Amministrazione in data 06/03/2023 prot. n. 6553 – volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei lavori medesimi.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale in prossimità della linea ferroviaria Voghera–Piacenza, alla progressiva km 0+300 circa e alla progressiva km 9+500 circa, lungo la Strada Provinciale n. 13 di Calendasco, dalle ore 20:00 del giorno 03.04.2023 alle ore 12:00 del giorno 12.04.2023, nel territorio comunale di Rottofreno.