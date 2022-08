Strada provinciale n. 26 di Busseto, interruzione della circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione di prove di caratterizzazione dei materiali impiegati per la costruzione del ponte sul torrente Arda alla progressiva km 0+505, lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto, a supporto della Verifica di sicurezza di cui all’O.P.C.M. n. 3274/2003 e secondo le nuove Linee guida su ponti e viadotti.



Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale (ad eccezione del transito pedonale e dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza) lungo la Strada Provinciale n. 26 di Busseto, in corrispondenza del manufatto di attraversamento sul Torrente Arda alla progressiva km 0+505 circa, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del giorno sabato 03.09.2022, nel territorio comunale di Cortemaggiore.