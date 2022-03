Inzaghi è una furia: “Esonerato con una email… E i miei diritti? Comunque grazie Brescia”

Filippo Inzaghi saluta Brescia (squadra di Serie B, attualmente al quinto posto) ma non nasconde la sua amarezza per l’esonero. In una lunga lettera pubblicata su Instagram sottolinea quelle che, a suo parere, sono state le mancanze della società nei suoi confronti.

Le parole di Filippo Inzaghi

“Nove mesi fa sono arrivato a Brescia carico di voglia di fare. Mi era stato chiesto un consolidamento della squadra in serie B con un sogno playoff. Dal quale era nato l’impegno a non esonerarmi se la squadra fosse rimasta tra le prime otto. Tra me e la città è stato subito amore, a Brescia è nato mio figlio e qui staremo per un po’. Assieme all’enorme rammarico per questo esonero, comunicato con una fredda email e senza nemmeno una telefonata, lascio un gruppo splendido che mi sono sudato, scendo da un treno in corsa che no avrei mai voluto lasciare.