Verso la nuova segreteria del Pd, giovedì 2 febbraio Stefano Bonaccini a Piacenza

Il “Comitato Piacenza per Bonaccini” informa che giovedì 2 febbraio ore 18 Stefano Bonaccini sarà a Piacenza per un incontro aperto ad iscritti, simpatizzanti e a tutte le persone interessate ad ascoltare le sue idee e i suoi programmi per il nuovo PD.

Sarà in particolare l’occasione per approfondire le proposte che accompagneranno la candidatura di Stefano e che saranno definite proprio oggi e domani, 28 e 29 gennaio, nella Convenzione programmatica di Milano, a conclusione di un primo tour in tutte le regioni della nostra penisola.

Due giorni di incontri e confronti con la comunità delle democratiche e dei democratici: cittadini, iscritti, elettori, ospiti del mondo delle istituzioni e della politica, del lavoro e dell’impresa, della scuola e della sanità, della cultura e dell’associazionismo saranno protagonisti del confronto e dell’elaborazione, per arrivare a costruire la piattaforma congressuale “Energia Popolare” di Bonaccini.

In particolare oggi pomeriggio si terrà la sessione “Energia popolare per le città e le amministrazioni locali” con 3 panel:

le città, il welfare e il benessere

le città, il lavoro e l’economia

le città, il clima e l’ambiente.

A questo momento che vedrà protagonisti i sindaci del PD, ma anche l’intervento video del Sindaco di Kiev, parteciperanno il Sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla, coordinatore del Comitato Piacenza per Bonaccini, e la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

Saranno proprio Quintavalla e Tarasconi ad introdurre l’intervento di Bonaccini del 2 febbraio ore 18 che si terrà presso l’Auditorium S.Ilario in via Garibaldi n.17 Piacenza e a cui invitiamo tutti a partecipare.