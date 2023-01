Numeri da record per Pantheon e per la Mostra del giocattolo vintage: a Piacenza Expo oltre 7 mila visitatori

La passione per gli oggetti e per le rarità del passato continua anche nell’era di internet e dei social media. Una passione che in questo fine settimana ha offerto terreno fertile alle tantissime persone che hanno potuto compiere un tuffo nel passato a Piacenza Expo, grazie a Pantheon – storica fiera nazionale di filatelia, numismatica e collezionismo, giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione – e alla Mostra-mercato del giocattolo vintage, presente al quartiere fieristico di Le Mose per il quarto anno consecutivo con numeri costantemente in crescita.

Più di settemila, complessivamente, i visitatori registrati a Piacenza Expo in queste ultime tre giornate, a conferma non solo di una passione sempre crescente per gli oggetti e le rarità d’altri tempi, ma anche dell’ottimo livello qualitativo di una mostra ormai storica e consolidata come Pantheon, che rappresenta da anni uno dei principali e più accreditati appuntamenti di settore di tutto il nord Italia, ancora una volta con ottimi volumi di transazioni e di scambi tra i collezionisti.

Se per Pantheon si può quindi parlare di una consolidata conferma, la Mostra-mercato del giocattolo vintage – passata dai quaranta espositori dello scorso anno ai quasi settanta di questa edizione, collocati non soltanto in Galleria ma anche, per la prima volta, nel Padiglione 3 – si è invece rivelata una autentica e piacevole sorpresa. Gli appassionati di oggetti ludici del passato hanno potuto ammirare non soltanto soldatini, modellini di auto, moto e mezzi militari, trenini elettrici, bambole, burattini e giochi da tavolo, ma anche oggetti da collezione come dischi in vinile, libri, riviste, fumetti e raccolte di figurine tra cui anche quelle ormai introvabili delle Edizioni Mira di Piacenza.

Molto partecipati anche i due eventi agonistici di calcio tavolo, organizzati da Subbuteo Club Stradivari e Piacenza Calcio Subbuteo sotto l’egida dell’Ente di promozione sportiva Opes, che hanno richiamato al quartiere fieristico piacentino centinaia di appassionati anche da altre regioni e addirittura dalla Francia. Due tornei molto apprezzati – il 2° Trofeo Infonet e il Campionato Provinciale Piacentino – che hanno anche avuto un’ottima valenza promozionale per i tanti neofiti che hanno voluto avvicinarsi e provare per la prima volta questo divertente sport da tavolo.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – sia dell’ottima affluenza di pubblico sia del livello qualitativo di questi due eventi fieristici, che già da qualche anno danno vita a un positivo connubio molto apprezzato dagli appassionati di oggetti e rarità del passato. La nuova stagione fieristica di Piacenza Expo è appena iniziata, ma entrerà presto nel vivo con le prossime tre rassegne – Apimell, Seminat e Buon Vivere – che, come da tradizione, si svolgeranno il primo fine settimana di marzo”. in edizione limitata, in 500 copie numerate.