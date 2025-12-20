Fa irruzione in un appartamento, aggredisce e rapina la proprietaria con un coltello e fugge: bloccato e arrestato

Nella mattinata odierna la Volante è intervenuta in via Emilia Parmense: la residente di un condominio, infatti, segnalava una vicina di casa intenta a chiedere aiuto ad alta voce.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno rintracciato sul vano scale un uomo che tentava di entrare in un appartamento con la porta bloccata e dove all’interno si sentiva provenire una richiesta di aiuto.

Nella circostanza gli agenti hanno accertato che il soggetto era il compagno della donna lì abitante che cercava di entrare per aiutare la convivente.

Gli operanti hanno raccolto quindi le prime informazioni dalla donna, italiana, di anni 52, apprendendo che poco prima si era presentato alla porta di casa un ragazzo, a lei sconosciuto, il quale, bussando insistentemente si era fatto aprire la porta, riuscendo così ad entrare nell’appartamento malgrado la stessa cercasse di impedirglielo opponendosi anche fisicamente. Ne era anche scaturita una breve colluttazione tra i due, fino a quando il ragazzo, armato di coltello, preso dalla cucina, ha minacciato la donna per poi impossessarsi della borsetta contenente la somma di 1500 euro, uscendo poi repentinamente per darsi alla fuga.

Nel frattempo, però è entrato nello stabile il compagno della donna. Vedendolo, il rapinatore, anziché scendere verso l’uscita, ha cercato una via di fuga nei piani superiori, non riuscendo però nel suo intento, in quanto gli operatori della volante lo hanno rintracciato: malgrado il tentativo di strenua resistenza per sottrarsi al fermo, gli agenti sono riusciti ad arrestarlo ed a recuperare la borsetta, ancora in suo possesso.

Il ragazzo, identificato per un cittadino italiano di 26 anni residente a Piacenza, pluripregiudicato, è stato quindi condotto in Questura ed arrestato per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, e dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere delle Novate.

