Crema – Piacenza 2-3, D’Agostino fa tris e regala ai biancorossi il quinto successo di fila!

D’Agostino regala al Piacenza una tripletta pesantissima, che consente ai biancorossi di portare a casa tre punti dal difficile campo del Crema dopo essere stati per ben due volte in svantaggio.

Franzini deve rinunciare agli infortunati Trombetta e Bertin. Schiera Putzolu davanti alla difesa, mentre il vertice alto del rombo, alle spalle di Mustacchio e D’Agostino, è il rientrante Campagna.

I biancorossi subiscono subito una doccia fredda. Dopo 5′ c’è una conclusione di Erman, un tocco di un piacentino a terra mette fuori causa Ribero. Il Piacenza non ci sta e si getta subito in avanti alla ricerca del pareggio. Al 15′ Mustacchio serve D’Agostino che prende la mira e la mette sul palo più lontano. A questo punto gli ospiti aumentano la pressione e sfiorano il vantaggio. L’occasione più ghiotta è sulla testa di Lord con palla fuori di pochissimo. I biancorossi rimangono nella metà campo dei locali, ma perdono quell’aggressività della fase immediatamente successiva il pari.

Nella ripresa, come nel primo tempo, la compagine allenata da Michele Piccolo va subito in vantaggio. Un calcio di punizione battuto da Mozzanico da posizione molto defilata diventa un tiro cross che si insacca direttamente nell’angolino senza alcuna deviazione.

La reazione finale

Ancora una volta è D’Agostino a rimettere in partita gli ospiti. Al 66′ il neo entrato Ciuffo fa partire un cross per il colpo di testa del numero 10 del Piacenza. Lo show per lui non è però terminato. Su cross a rientrare di Bianchetti, D’Ago ancora di testa sigla l’ottavo gol in cinque partite!

Gli uomini di Franzini per una notte (in attesa delle altre gare di domenica) sono primi in classifica assieme al Lentigione.

Le formazioni ufficiali

Crema (4-3-3): Ferraro, Azzali, Arpini, Maccherini, Gramignioli, Latini, Erman, Vailati, Cerasan Recino, Mozzanico. All Piccolo

A disposizione: Maianti, Abba, Bettinelli, Niculae, Valdimeri, Tomella, Varisco, Invernizzi, Neci

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Martinelli, Silva, Sartorelli, Putzolu, Lordkipandize, Poledri, Campagna, D’Agostino e Mustacchio. All. Franzini

A disposizione Kolgecaj, Taugourdeau, Sbardella, Bianchetti, Sollini, Mazzaglia, Ciuffo, Pizzi, Trombetta

La partita

Primo tempo

Iniziata al “Voltini”, Piacenza in maglia blu, locali in maglia bianca con maniche nere.

3′ Corner per il Piacenza, tutto il Crema nella sua area. Suggerimento di D’Agostino con una palla rasoterra a rientrare, Mustacchio arriva da dietro, si libera, ma poi non trova l’equilibrio giusto per battere a rete.

5′ Crema in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner c’è un tiro di Erman con una deviazione di biancorosso che è rimasto a terra, fuori causa Ribero. Crema – Piacenza 1-0.

Il Piacenza prova subito a reagire.

15′ Pareggio del Piacenza: Mustacchio l’appoggia per D’Agostino che prende la mira e con un colpo da biliardo la mette sul palo più distante. Crema – Piacenza 1-1.

16′ Il Piacenza spinge ancora con D’Agostino, anticipato all’ultimo da Ferraro.

18′ Punizione per il Piacenza. D’Agostno prova il tiro, nulla di fatto

19′ Occasionissima per il Piacenza. Grande azione di Mustacchio che la mette in mezzo, Lordkipanidze di testa sfiora il vantaggio.

30′ Il Piacenza continua a mettere il Crema nella sua metacampo, ma senza l’aggressività che aveva subito dopo il vantaggio.

37′ Secondo corner per il Piacenza. Silva di testa ha provato a metterla sul secondo palo, tutto facile per il portiere.

39′ Secondo angolo per il Crema, bravo Ribero in uscita.

45′ Finisce il primo tempo. Crema e Piacenza vanno negli spogliatoi sul 1-1, ad Erman risponde D’Agostino. Il Piacenza ha calciato ben 10 volte verso la porta del Crema contro una sola dei locali.

Secondo tempo

46′ Piacenza subito pericoloso con un tiro di Poledri dai 25

Putzolu lancia Mustacchio, non riesce ad agganciarla: sarebbe stato solo davanti al portiere.

Il Crema ottiene il terzo corner della sua partita. Martinelli subisce un colpo non sanzionato dall’arbitro.

50′ Punizione per il Crema da buona posizione, tra la linea dell’out ed il vertice sinistro dell’area. Mozzanico batte, pallone centrale e senza che nessuno lo tocchi finisce nell’angolino alle spalle di Ribero. Crema – Piacenza 2-1.

Corner per il Piacenza. D’Agostino la mette in mezzo, c’è un colpo di testa con il pallone che esce di poco, ma era tutto fermo per un fallo in attacco dei biancorossi.

Fuorigioco di Campagna, era solo davanti alla porta.

60′ Cambio Piacenza. Entra Taugourdeau esce Campagna. Lord alle spalle delle punte, Taugourdeau farà il playmaker, davanti alla difesa.

64′ Tiro di d’Agostino, abbondantemente out.

65′ Entra Ciuffo per Cabri, un giocatore che può dare maggior spinta.

66′ Pareggio di D’Agostino di testa su cross di Ciuffo! Crema – Piacenza 2-2. Per D’Agostino è il settimo gol in cinque partite.

Ora il Piacenza è una furia.

70′ Triangolo in area, un tacco per liberare Mustacchio, ma l’azione biancorossa è troppo complessa.

74′ Tiro cross di Sartorelli che per pochissimo non segna il vantaggio.

75′ Colpo di testa di Recino fuori di poco.

Esce Cerasan entra Abba.

Quinto corner per il Piacenza, D’Ago la mette sul primo palo, dopo un rimpallo ci prova Lord, ma il pallone termina alto.

Sartorelli e Martinelli non si capiscono e Abba va al tiro. Palla alta.

Esce Lord entra Mazzaglia; entra anche Bianchetti per Mustacchio e Pizzi per Sartorelli.

Tripletta di D’Agostino, colpo di testa ancora vincente in anticipo su tutti. Bianchetti rientra e fa un cross D’Agostino di testa insacca. Crema – Piacenza 2-3.

Esce Azzali ed entra Neci.

Finisce qui, il Piacenza vince al “Voltini” grazie alla tripletta di D’Agostino dopo essere stato per due volte in svantaggio!

