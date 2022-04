JB Monferrato-Bakery Piacenza, Campanella: “Lunedì servirà tanta voglia di vincere” – AUDIO

Federico Campanella ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di JB Monferrato-Bakery Piacenza: penultima giornata della stagione regolare del girone verde di Serie A2. Si gioca lunedì sera alle ore 20:30.

Abbiamo ceduto soltanto alla fine. Siamo stati grandiosi e gagliardi nel portare una corazzata come quella allenata da Sodini a giocare 60 minuti (4 tempi supplementari). Rimane un po’ d’amaro in bocca perché abbiamo condotto in maniera più che meritata per 38/39 minuti, però alla fine l’esperienza ha fatto la differenza. Noi comunque dobbiamo prendere tutto quello che c’è stato di buono e correggere le cose meno buone.