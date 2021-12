Karate, conferito il sesto Dan al maestro Imerio Gerevini (Yama Arashi)

Prestigioso riconoscimento per il maestro di Imerio Gerevini (Yama Arashi). A Cremona ha ricevuto il conferimento del sesto Dan per la continua e appassionata promozione del Karate Do che porta avanti da ben 48 anni. L’evento è stato organizzato dalla Fedka (Federazione Europea Karate Discipline Affini) con la partecipazione del segretario generale Claudio Pastore. Maestro di nono Dan coadiuvato dai colleghi della Yama Arashi Giacomo Devoti e lo stesso Gerevini. Al termine dei lavori, Pastore ha conferito il sesto Dan a Gerevini, una gradita sorpresa per la palestra piacentina che ha festeggiato il suo maestro di Karate Shotokan per questo significativo riconoscimento.

Imerio Gerevini (di origini cremonesi) aveva sostenuto l’esame per il quinto Dan nel lontano 1998. Già molti anni fa era stato insegnante alla Yama Arashi, portando diversi piacentini al traguardo della cintura nera tra i quali Giacomo Devoti (quarto Dan). Attualmente suo “senpai” (allievo che segue le sue orme).

Da un anno, il direttore tecnico della palestra di Piacenza Gianfranco Rizzi l’ha richiamato in sede e, conscio della sua competenza, gli ha affidato la direzione del settore Karate Shotokan.