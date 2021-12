Superlega – Dopo due settimane torna in campo la Gas Sales Piacenza: giovedì trasferta a Verona

Recupero della dodicesima giornata per Gas Sales Piacenza giovedì 23 dicembre alle ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) che incontra Verona. I biancorossi tornano in campo dopo il periodo di stop forzato. Piacenza, attualmente in sesta posizione con 17 punti, è qualificata matematicamente ai Quarti di Del Monte Coppa Italia. Forti di quattro vittorie su cinque precedenti, Piacenza incontra una Verona che nell’ultimo turno è riuscita a conquistare un punto contro Monza.

A presentare il match Antoine Brizard, palleggiatore Gas Sales Piacenza

“Abbiamo lavorato molto duramente e con solo dieci giocatori e quindi è stato difficile, ma ci siamo allenati bene e siamo molto carichi. Non vediamo l’ora di misurarci con Verona. Per noi sarà molto importante riuscire a portare a casa dei punti preziosi. Ci è mancato molto giocare e non vediamo l’ora di ricominciare. Cercheremo di dare il meglio”.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Verona Volley)