Karate – Le atlete piacentine brillano alla Coppa del Mondo WKF 

Quattro atlete del noto team Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato alla Coppa del Mondo WKF (World Karate Federation, federazione mondiale olimpica), svoltasi a Jesolo.
La prestigiosa competizione internazionale ha visto la partecipazione di oltre tremila atleti appartenenti alle categorie Under 14, Under 16 (Cadetti), Under 18 (Junior) e Under 21, provenienti da 90 nazioni di tutti i continenti.
Il Karate Piacenza Farnesiana ha preso parte all’evento con le seguenti atlete:
- Gaia Granelli, categoria Cadette – 54 kg
- Ginevra Livelli, categoria Cadette – 61 kg
- Eva Dallavalle, categoria Junior – 59 kg
- Sofia Bouraya, categoria Under 21 – 61 kg
In ciascuna categoria erano presenti 80 atlete, numero massimo consentito dal regolamento.
Le atlete piacentine, allenate dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, hanno superato diversi incontri senza riuscire a salire sul podio, ma hanno comunque ottenuto preziosi punti per il ranking mondiale WKF, risultando tra le migliori atlete italiane nelle classifiche internazionali delle rispettive categorie.
Inoltre, i risultati conseguiti hanno permesso loro di accumulare punti anche per il ranking italiano FIJLKAM, rendendole potenzialmente selezionabili per l’importante competizione denominata CTR Games, che si terrà il 28 dicembre a Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale. L’evento prevede un quadrangolare di altissimo livello tra le nazionali italiane Cadetti, Junior e Under 21 e le rappresentative di Nord, Centro e Sud Italia.