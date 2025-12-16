Karate – Le atlete piacentine brillano alla Coppa del Mondo WKF 

Quattro atlete del noto team Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato alla Coppa del Mondo WKF (World Karate Federation, federazione mondiale olimpica), svoltasi a Jesolo.

La prestigiosa competizione internazionale ha visto la partecipazione di oltre tremila atleti appartenenti alle categorie Under 14, Under 16 (Cadetti), Under 18 (Junior) e Under 21, provenienti da 90 nazioni di tutti i continenti.

Il Karate Piacenza Farnesiana ha preso parte all’evento con le seguenti atlete:

  • Gaia Granelli, categoria Cadette – 54 kg
  • Ginevra Livelli, categoria Cadette – 61 kg
  • Eva Dallavalle, categoria Junior – 59 kg
  • Sofia Bouraya, categoria Under 21 – 61 kg

In ciascuna categoria erano presenti 80 atlete, numero massimo consentito dal regolamento.

Le atlete piacentine, allenate dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, hanno superato diversi incontri senza riuscire a salire sul podio, ma hanno comunque ottenuto preziosi punti per il ranking mondiale WKF, risultando tra le migliori atlete italiane nelle classifiche internazionali delle rispettive categorie.

Inoltre, i risultati conseguiti hanno permesso loro di accumulare punti anche per il ranking italiano FIJLKAM, rendendole potenzialmente selezionabili per l’importante competizione denominata CTR Games, che si terrà il 28 dicembre a Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale. L’evento prevede un quadrangolare di altissimo livello tra le nazionali italiane Cadetti, Junior e Under 21 e le rappresentative di Nord, Centro e Sud Italia.

