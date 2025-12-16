Karate – Le atlete piacentine brillano alla Coppa del Mondo WKF 

Quattro atlete del noto team Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato alla Coppa del Mondo WKF (World Karate Federation, federazione mondiale olimpica), svoltasi a Jesolo.

La prestigiosa competizione internazionale ha visto la partecipazione di oltre tremila atleti appartenenti alle categorie Under 14, Under 16 (Cadetti), Under 18 (Junior) e Under 21, provenienti da 90 nazioni di tutti i continenti.

Il Karate Piacenza Farnesiana ha preso parte all’evento con le seguenti atlete:

Gaia Granelli , categoria Cadette – 54 kg

, categoria Cadette – 54 kg Ginevra Livelli , categoria Cadette – 61 kg

, categoria Cadette – 61 kg Eva Dallavalle , categoria Junior – 59 kg

, categoria Junior – 59 kg Sofia Bouraya, categoria Under 21 – 61 kg

In ciascuna categoria erano presenti 80 atlete, numero massimo consentito dal regolamento.

Le atlete piacentine, allenate dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, hanno superato diversi incontri senza riuscire a salire sul podio, ma hanno comunque ottenuto preziosi punti per il ranking mondiale WKF, risultando tra le migliori atlete italiane nelle classifiche internazionali delle rispettive categorie.

Inoltre, i risultati conseguiti hanno permesso loro di accumulare punti anche per il ranking italiano FIJLKAM, rendendole potenzialmente selezionabili per l’importante competizione denominata CTR Games, che si terrà il 28 dicembre a Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale. L’evento prevede un quadrangolare di altissimo livello tra le nazionali italiane Cadetti, Junior e Under 21 e le rappresentative di Nord, Centro e Sud Italia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy