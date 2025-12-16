Stalking, condanna a otto mesi per l’ex consigliere comunale di Ottone

Marco Boccenti, ex consigliere comunale di Ottone, è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa. Il procedimento riguarda un’accusa di stalking nei confronti di una dottoressa che, per un periodo, aveva prestato servizio come guardia medica nel comune.
Boccenti, consigliere di minoranza e candidato sindaco alle elezioni comunali del 2024, è accusato di aver perseguitato la professionista. I fatti contestati risalgono al 2020.
Il pubblico ministero Paolo Maini aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione, mentre la difesa aveva domandato l’assoluzione, definendo il procedimento privo di fondamento.
Dal canto suo, Boccenti respinge le accuse, affermando di aver avuto soltanto incontri casuali con la donna e di non averla mai molestata.