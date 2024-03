Karate – Mattia Bongiorni fenomenale a Ostia: tra i Cadetti è vice campione italiano

Splendido risultato per il Karate Piacenza Farnesiana che aggiunge un altro podio italiano fra i tanti ottenuti dalla nota società piacentina. Mattia Bongiorni, atleta plurititolato, ha partecipato al Campionato Italiano Cadetti Fijlkam che si è tenuto dall’1 al 3 marzo 2024 presso il grandioso “Palapellicone” (Centro Olimpico Federale) ad Ostia (Roma) .

All’importante competizione riservata esclusivamente ai qualificati regionali cadetti (2009-2010) hanno aderito 882 atleti in rappresentanza di 332 società provenienti da tutta Italia. Il portacolori piacentino aveva ottenuto il pass per il campionato italiano cadetti aggiudicandosi il titolo di campione regionale a Piacenza il 11/02/2024.

Il cammino di Mattia Bongiorni

Ha gareggiato nella categoria -70kg nella quale vi erano 66 finalisti e ha sostenuto sei intensi incontri. Nel primo incontro ha battuto per 3 a 0 l’atleta dell’Emilia Romagna, nel secondo incontro ha stravinto contro l’atleta della Lombardia per 8 a 0 e nel terzo incontro ha superato l’atleta della Basilicata per 9 a 0. Nella finale di pool ha “travolto” l’avversario del Lazio per 7 a 1 e nell’incontro valevole per accedere alla finale ha battuto l’atleta dell’Umbria surclassando l’avversario per 8 a 0.

Nella finale purtroppo ha ceduto di fronte a un avversario della Lombardia perdendo 4 a 0. Il titolo di vicecampione italiano consente all’atleta piacentino di acquisire la cintura nera agonistica.

Il curriculum agonistico di Bongiorni

Medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar 2021 Under14 – Ostia (RM),

Vicecampione italiano Under14 2021 – Ostia (RM),

Medaglia di bronzo all’Open di Toscana 2022 Under14 – Follonica (GR),

Medaglia di bronzo all’Open International di San Marino 2022 Under14,

Campione italiano Under14 2022 – Ostia (RM),

Medaglia d’argento all’Open di Torino 2022 Under14,

Medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar 2022 Under14 – Milano,

Medaglia di bronzo all’Open di Toscana 2023 Under14 – Follonica (GR), gara valevole per il ranking della nazionale azzurra

Medaglia d’argento all’Open internazionale di Torino 2023 – Cadetti

Medaglia di bronzo all’Open di Casale Monferrato 2023 – Cadetti , gara valevole per il ranking della nazionale azzurra

Quinto posto alla Coppa del Mondo WKF 2023 a Jesolo

Inoltre campione nazionale Libertas anno 2021 e 2022 e campione nazionale Csen anno 2021, 2022 e 2023.

È atleta di interesse nazionale FIJLKAM e attualmente è nei primi posti nel ranking FIJLKAM per la nazionale azzurra che disputerà nel 2024 il Campionato del Mondo WKF ed attualmente è al 21° posto nel ranking mondiale WKF (federazione olimpica).

Gli altri risultati

Inoltre, Gaia Granelli ha combattuto nella categoria -47kg sostenendo cinque incontri e classificando al settimo posto su 63 finaliste.

Nel 2023 ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani FIJLKAM e risulta al primo posto nel ranking FIJLKAM Under-14 e al nr.6 del Ranking Nazionale FIJLKAM valevole per la convocazione della nazionale azzurra ai mondiali 2024.

Anche Eva Dallavalle e Aurora Longeri si classificano a pari merito al settimo posto sostenendo cinque incontri nella categoria -54kg con 90 finaliste. Eva Dallavalle e Aurora Longeri sono atlete di prestigio in quanto risultano rispettivamente al secondo e quarto posto nel Ranking Nazionale FIJLKAM valevole per la convocazione della nazionale azzurra ai mondiali 2024.

Grande soddisfazione dello staff del Karate Piacenza Farnesiana composto dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli.

Ha partecipato nella categoria -63 kg anche Nicola Scarcella dell’Activity Club ASD, ma purtroppo si è fermato al primo incontro perdendo 8 a 0.