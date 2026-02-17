Karate – Piacenza medagliato al Trofeo Opes di Gerenzano

Ancora un grande successo per la Karate Piacenza Farnesiana, guidata dal Direttore tecnico Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi.
Undici atleti hanno preso parte al Trofeo Opes che si è tenuto a Gerenzano, in provincia di Varese, con la partecipazione di 50 società provenienti da tutto il Nord Italia.
Medaglia d’oro per Nicole Famà nella categoria under 12 – 35 kg, per il fratello Elia nella categoria esordienti – 40 kg e per Martina Stefanelli nella categoria under 14 – 52 kg.
Sono salite sul gradino più alto del podio anche Camilla Imberti (under 12 – 40 kg), Gaia Granelli (Juniores – 53 kg) e Martina Ponenti (cadetti – 47 kg).
Medaglia d’argento per Ginevra Livelli nella categoria Juniores – 61 kg e per Ishaq Kouhaih nella categoria esordienti – 45 kg.
I prossimi impegni della nota società piacentina saranno l’Open di Lombardia FIJLKAM, gara valevole per il ranking azzurro, in programma a Vigevano, e il campionato regionale assoluti FIJLKAM che si terrà a Mirandola, in provincia di Modena.