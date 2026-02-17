Nuoto – Oro e argento per la Vittorino da Feltre agli Italiani assoluti di pinnato

E’ estremamente positivo il bilancio della Vittorino da Feltre relativo ai Campionati italiani assoluti di nuoto pinnato, andati in scena lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La formazione biancorossa allenata da Gianni Ponzanibbio e da Giorgia Mancin, infatti, si è messa in evidenza conquistando una medaglia d’oro e una d’argento, oltre ad altri ottimi risultati sia a livello individuale che di staffetta.

Medaglia d’oro e titolo italiano assoluto per Marco Pietralunga, sicuramente l’atleta di maggior esperienza della formazione biancorossa. Pietralunga si è infatti imposto con merito nella finale dei 50 monopinna, chiudendo la gara con l’ottimo crono di 16”,47 precedendo Fabio Biancalana (DDS Camaiore) di diciassette centesimi di secondo e Lorenzo Caronno (NP Varedo) di quasi quattro decimi di secondo.

Titolo tricolore assoluto che Pietralunga avrebbe anche potuto replicare, con i compagni di squadra Riccardo Albasi, Yassine Laanaia e Sebastiano Rossi, nella staffetta 4×100 mono, ma il quartetto biancorosso è stato squalificato per un’irregolarità subito dopo aver chiuso la gara al primo posto finale. Una delusione parzialmente limitata dalla medaglia d’argento conquistata dalla stessa formazione – Pietralunga, Albasi, Laanaia e Rossi – nella staffetta 4×50 monopinna, gara chiusa dalla Vittorino da Feltre al secondo posto con il tempo di 1’09”,16 alle spalle del So.Ge.Se Bologna, oro con un crono di 1’08”,12, e davanti al Sweet Team Modena, bronzo in 1’11”,36. Medaglia sfumata per un soffio, nella finale dei 100 monopinna, per Marco Pietralunga, classificatosi al quarto posto con un crono di 37”,67 a soli quattro decimi di secondo dalla medaglia di bronzo; nella stessa gara, buon settimo posto finale per il biancorosso Riccardo Albasi.

Prima storica finale, per la Vittorino da Feltre, in ambito femminile. Sofia Cosenza si è infatti guadagnata in vasca l’atto conclusivo che ha assegnato le medaglie nella specialità dei 50 apnea; per la giovane nuotatrice piacentina ottimo sesto posto finale con il tempo di 18”,79 a soli sei decimi di secondo dalla medaglia di bronzo.

Gianni Ponzanibbio, responsabile tecnico biancorosso

“Un bilancio sicuramente positivo per una squadra che gareggia in queste specialità da poco più di due anni. Medaglie e piazzamenti che ripagano i nostri atleti dell’ottimo lavoro svolto, ma anche dei sacrifici fatti con grande impegno e dedizione ogni settimana in piscina. Ci auguriamo di arricchire ulteriormente questo bilancio con i prossimi Campionati italiani di categoria, in programma a metà marzo”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy