Karate – Quattordici medaglie per la Yama Arashi a Cagliari

E’ ricco il bottino della Yama Arashi a Cagliari, sede del diciassettesimo Memorial Caduti di Nassirya di karate. La squadra della palestra piacentina guidata dal maestro Imerio Gerevini ha conquistato quattro medaglie d’oro, altrettante d’argento e sei di bronzo per un totale di quattordici allori.

Sul gradino più alto del podio sono saliti due giovanissime promesse: Mario Paganini (under 6) e Ikonija Stolic (under 8), entrambe nello stile shotokan. Piacenza ha dominato anche le gare a squadre nel kata cogliendo i successi nelle categorie under 12 (Melissa Puscas, Valentina Morenghi e Giulia Spotti) e under 14 (Mayra Puscas, Hassani Romaisae Azami e Malak Mimou).

Andamento simile anche nelle medaglie d’argento, con due allori individuali e altrettanti di squadra. A brillare, ancora Ikonija Stolic negli under 8, questa volta di kumite, e la Seniores Ilaria Cassinelli, mentre nelle gare a squadre sono arrivate le piazze d’onore – sempre nelle categorie under 12 e under 14 – nel team kumite, rispettivamente con Giulia Spotti, Melissa Puscas e Valentina Morenghi e con Hassani Romaisae Azami, Mayra Puscas e la stessa Spotti.

Infine, le sei medaglie di bronzo: a salire sul gradino più basso del podio sono stati Gianni Azzali (Master stile shotokan), Leonardo Giudice (under 14 stile shotokan), Hassani Romaisae Azami (under 14 stile shotokan e kumite), Valentina Morenghi (under 12 kumite) e Giulia Spotti (under 12 stile kumite).