Karate – Successo all’Open di San Marino per il Piacenza Farnesiana

Si è tenuto a San Marino, presso il Multieventi Sport Domus, il XV° Open International di San Marino al quale hanno preso parte 590 atleti di 105 società provenienti da tutta Italia. Alcuni portacolori del Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato alla competizione e come consuetudine sono state conquistate numerose medaglie.

Le tante medaglie

Medaglia d’oro per Gaia Granelli, già medaglia di bronzo ai campionati italiani FIJLKAM 2023, nella categoria Under14 -47kg, dimostrando grande determinazione e tenacia nei quattro incontri disputati senza subire nessun punto dalle avversarie.

Medaglia d’oro anche per Mattia Bongiorni nella categoria Cadetti -70kg. Portando a segno tecniche spettacolari ha entusiasmato il folto pubblico presente e senza subire nessun punto dagli avversari nei quattro incontri disputati.

Bronzo per Nicole Longeri nella categoria Cadette -47kg. Ha dimostrato un’eccellente tenuta fisica nei vari incontri disputati e per la sorella Aurora Longeri, già medaglia di bronzo ai campionati italiani FIJLKAM 2022, nella categoria Under14 -52kg disputando quattro incontri molto impegnativi ove ha ancora una volta dimostrato una eccezionale potenza nei colpi portati.

Prestazione eccellente anche per Sofia Bouraya, nella categoria Juniores -53kg, e per Ginevra Livelli, nella categoria Under14 -52kg, che si sono classificate al quinto posto perdendo entrambe di misura la finale per il bronzo.