Il grazie di mamma Katia dopo il saluto al suo Kristopher: “L’amore è arrivato da tante parti del mondo, da tante vite che hai toccato”

“Affido qui il mio grazie a tutti quelli che ti vogliono bene, l’amore è arrivato da tante parti di mondo. Da tante vite che hai toccato“. Katia Tarasconi ha affidato a Facebook, l’unico luogo che permette di raggiungere tutti in tutto il mondo contemporaneamente, il suo pensiero e le sue emozioni all’indomani dell’ultimo saluto al suo Kristopher, deceduto nel tragico incidente di Roma avvenuto il 17 settembre scorso. Un post fatto di parole cariche di forza e gratitudine verso i tanti, tantissimi, che hanno fatto sentire la propria vicinanza a lei e alla sua famiglia.

“Balla amore mio, balla come solo tu sapevi fare. Affido queste parole a questo luogo invisibile, intangibile. Abbiamo sentito tanto tantissimo amore. Nella tua breve vita sei riuscito a fare la cosa più importante, hai dato amore. La mamma è orgogliosa di te, sei speciale, sei buono e hai fatto ridere tanti con la tua comicità spaziale. Come ci siamo sempre detti, la vita è meravigliosa e va vissuta. Tu l’hai fatto. Se mi dicessero che posso scegliere tra non averti mai avuto e non provare ora questo vuoto oppure averti avuto e doverti lasciare andare, sceglierei sempre di averti avuto nella mia vita. Sei stato un dono immenso”.

“Affido qui il mio grazie a tutti quelli che ti vogliono bene, l’amore è arrivato da tante parti di mondo. Da tante vite che hai toccato. Ai tuoi amici voglio dire quello che dico a te, vivi, sorridi, ama. Adesso basta, perché mi stai dicendo: mamma non bollare! Te ne sei andato con stile, il tuo stile. Hai spaccato. Sono fiera di te. Sarai sempre il mio cucciolo, il mio bambino, la mia vita. Ti amo. Da adesso tu per noi sei in California dove volevi tornare. Verremo a trovarti. Grazie di cuore a tutti per la vicinanza e l’amore immenso che ci avete fatto sentire”.

Un post che ha toccato tanti, tantissimi. Oltre 3 mila i commenti arrivati in poche ore, a testimoniare la vicinanza di una intera comunità (ma non solo) alla sua famiglia.