KickBoxing, quattro nuove cinture nere alla Yama Arashi

Alfredo Fontana, Ivan Ficcaglia, Tommaso Ferrari e Natalia Coeva hanno superato l’esame a Cesenatico

Poker di nuove cinture nere di kickboxing alla Yama Arashi. L’esame si è svolto al centro sportivo Oasi nell’ambito dello stage regionale. La commissione esaminatrice composta dai maestri Gianfranco Rizzi e Nicola Bertolotti e dal presidente del Comitato regionale Alberto Borsatto.

A superare lo scoglio, Alfredo Fontana, Ivan Ficcaglia e il giovanissimo Tommaso Ferrari, che sono passati da cintura marrone a cintura nera. Mentre Natalia Coeva ha completato con successo il passaggio da primo a secondo grado di cintura nera. Nel corso dell’esame, i candidati hanno dovuto mostrare abilità tecnico-tattiche nell’ambito dei colpi di pugno, di calcio e delle loro combinazioni, sia in attacco sia in difesa. I quattro piacentini hanno superato brillantemente la prova e lunedì saranno festeggiati in palestra dai compagni di squadra della Yama Arashi.

Il programma del week end è poi proseguito con gli stage di Point Fighting e Light Contact diretti dai due campioni del mondo Davide Colla e Timothy Bos.