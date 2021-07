Asia Sassi Oro al Cadet European Cup di Judo a Bucharest

Asia Sassi atleta della società Judo Shiai di Piacenza, convocata in Nazionale per partecipare alla più importante tappa Europea, ha portato sul punto più alto del podio il Judo Piacentino.

Asia, già cintura nera anno 2004, studentessa Piacentina dell’istituto Casali, è riuscita a conquistare la Medaglia d’Oro nella categoria -48kg facendo squillare l’inno d’Italia per lei e per Piacenza. Il fratello appena nominato Vicecampione d’Italia di Judo a 13 anni. Il padre tecnico e delegato Provinciale Fijlkam, nonché tutti i dirigenti e tecnici della società, hanno gioito per il grande risultato. Onorare la convocazione in Nazionale con la Medaglia d’Oro è stato meraviglioso.