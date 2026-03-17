Kickboxing – Yama Arashi brilla all’Italian Word Cup a Jesolo

Brillanti risultati per la Yama Arashi all’Italian World Cup, prova di Coppa del Mondo di kickboxing (organizzata dalla Federkombat sotto l’egida della WAKO) andata in scena a Jesolo con ben 4000 atleti provenienti da 40 nazioni.

La delegazione piacentina, guidata nell’occasione dai tecnici Gianfranco Rizzi, Davide Colla ed Erika Boselli, si è messa in evidenza brillando tra gare individuali e a squadre. Sul primo versante, ottima la prova della piacentina Matilde Cutaia, che ha dominato nella classe Cadetti femminili al limite dei 55 chilogrammi cimentandosi anche nella -60 chilogrammi (dove non ha superato il match eliminatorio). Già campionessa Europea e passata quest’anno dalle Junior (16-18 anni) alle Senior (dai 19 ai 40 anni), Somaya El Hayek ha conquistato uno splendido bronzo al limite dei 65 chilogrammi. Purtroppo un infortunio nella -60 (la sua categoria naturale) ha fermato le sue ambizioni nel torneo più atteso.

Nella gara a squadre, la Cutaia ha concesso il bis conquistando la medaglia d’oro insieme a due compagne della nazionale italiana, Marta Salerno e Chiara Capogna. Nelle Junior, altre due portacolori della Yama Arashi, Gaia Pappaterra e Layla El Hayek, si sono messe al collo un prestigioso argento (insieme a Sara Polloni).

La delegazione della Yama Arashi comprendeva anche Nicole Costantini, Sofia Rossi, Nicolò Guarnieri, Carlo Taglia (Cadetti 13-15 anni), Riccardo Bramieri, Alessandro Dallavalle, Susanna Sverzellati, Alex Favaretto, Francesca Mazzoni (Junior 16-18 anni), Sofia Barabaschi e Federico Nordio (Senior).

Le parole di Gianfranco Rizzi

“Sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi della Yama Arashi, soprattutto per coloro che nonostante l’impegno profuso sia in gara che soprattutto nella preparazione, non sono riusciti ad esprimere il loro meglio. Per qualcuno si è trattato di sorteggi maligni mentre per altri alcune piccole sbavature nell’approccio e nella gestione tattica dei vari combattimenti, così come l’emozione di trovarsi in un contesto di livello così alto. Sono tutti molto giovani e sul piano tecnico mi hanno confermato un ottimo livello, sicuramente sapranno fare ancora meglio”.

“In questa gara per ogni categoria partecipano i 20/30 atleti più forti del mondo e i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza di questa difficile sfida. Dobbiamo ancora acquisire consapevolezza in gare di questo calibro ma abbiamo tutte le carte in regola per arrivare sui podi più importanti del mondo. Sono contento delle prestazioni dei ragazzi in particolare dell’oro di Matilde nella gara individuale e della medaglia d’argento ottenuta in gara a squadre da Gaia e Layla.

Bellissimo anche il bronzo ottenuto da Somaya nella categoria regina, peccato per l’infortunio al ginocchio subito nella sua categoria che l’ha privata della possibilità di prendere una medaglia più pregiata sicuramente alla sua portata. Sono fiducioso che in futuro potremo fare ancora meglio”.

Matilde Cutaia ne parla così

“Sono molto contenta di come sia andata la gara, in particolare di come sia riuscita a cambiare il mio atteggiamento e la mia mentalità tra la prima categoria (dove ho perso al primo incontro) e la seconda dove invece ho ottenuto la medaglia d’oro. Per la gara a squadre sono molto contenta e soddisfatta, ci siamo divertite molto e ci siamo trovate in ottima sintonia. Mi sono impegnata tantissimo in questi giorni e spero di riuscire a imparare sempre più dagli errori commessi per migliorare”.

Le parole di Somaya El Hayek

“A questa competizione sono riuscita a portare a casa un bronzo in una categoria molto competitiva (-65 kg) dove mi sono fermata in semifinale contro una ragazza inglese molto alta e atleticamente favorita ma sono molto soddisfatta della mia tenacia e determinazione negli incontri disputati. Successivamente nella mia categoria (-60 kg) ho vinto i primi due incontri ma agli ottavi ho subito un infortunio al ginocchio e nonostante la vittoria dell’incontro poi ai quarti ho subito un ennesimo infortunio nelle stesse modalità e mi sono dovuta ritirare.

Sono dispiaciuta per non essere riuscita a continuare la gara e di dimostrare ciò che sono capace di fare, ma spero di riprendermi e avere altre opportunità future per riuscire a riscattarmi. Nonostante questo, sono felice per essere riuscita a prendere un mio posto nella categoria Senior”.

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