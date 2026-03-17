Calcetto, teqball e ping pong: nuova vita per il giardino Don Corbelletta di via Millo. Chiuso per i lavori fino al 15 aprile

Resterà chiusa al pubblico da domani, mercoledì 18 marzo e sino al 15 aprile, l’area verde di via Millo intitolata a don Aldo Corbelletta: in queste settimane, infatti, saranno attuati gli interventi di riqualificazione previsti nell’ambito del progetto Sirio per la sicurezza urbana integrata, promosso dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Emilia Romagna. In particolare, si procederà al ripristino del campo da calcetto, alla posa dell’impianto da teqball e del tavolo da ping pong outdoor.