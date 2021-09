La Bakery Academy riparte a tutto basket: dal 6 Settembre spazio ai più piccoli

Sono già aperte le iscrizioni per gli allenamenti che, presso le strutture del Polisportivo di Piacenza, vedranno coinvolti in tre turni settimanali bambini e ragazzi nati fra il 2010 e il 2015

Lo sport è fondamentale per la crescita fisica e umana di ogni bambino o ragazzo. Il nostro obiettivo è, da sempre, quello di formare giovani talenti e futuri uomini e donne.

Basket, tanto basket. E il divertimento che solo la passione autentica sa far sentire: la Bakery Basket Academy riparte e lo fa con ancora più entusiasmo e calore, dando il via a una nuova formula di allenamento che coinvolgerà tutti i ragazzi di Piacenza e provincia.

Le attività dell’Academy Bakery saranno dedicate ai più piccoli, ragazzi e ragazze nati fra il 2010 e il 2015: dal lunedì al venerdì, andranno in scena allenamenti sotto la guida del qualificato staff composto dagli istruttori del settore minibasket di Bakery Basket.

Questa è l’occasione perfetta, dopo tanti mesi di stop, per tornare a giocare ed allenarsi al massimo di intensità e passione in un ambiente sicuro e controllato.

Nelle strutture di allenamento infatti le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza dei vigenti protocolli e in osservanza di ogni disposizione igienico-sanitaria. Sarà cura e premura dello staff biancorosso di istruttori far rispettare le disposizioni in materia, a tutela della salute di bambini e ragazzi e anche per la tranquillità dei genitori.

Ecco i giorni ed orari di allenamento per queste prime settimane di ripartenza

Scoiattoli Annate 2013/14/15

Lunedì e Mercoledì 17:00 – 18:00

Aquilotti Annata 2012

Lunedì e Mercoledì 18:00 – 19:00

Aquilotti Annata 2011

Martedì e Giovedì 17:00 – 18:00

Esordienti Annata 2010

Martedì e Giovedì 18:00 – 19:30

Saranno possibili lezioni di prova GRATUITE per tutto il mese di Settembre