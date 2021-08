La Bakery Piacenza apre ufficialmente i battenti in vista della serie A2 2021/22. A due mesi esatti dal tripudio in Gara5 contro Livorno che ha regalato la promozione, Marco Beccari è di nuovo al centro del palazzetto per arringare il tifo e presentare la squadra che scenderà in campo il 12 settembre per l’esordio in Supercoppa (@ Assigeco) e il 2 ottobre (@ Urania) per il debutto in campionato.







