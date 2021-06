La Bakery Piacenza torna in Serie A2: le voci dei protagonisti – AUDIO

La Bakery Piacenza torna in Serie A2! I piacentini hanno la meglio su Livorno nella decisiva gara5, che finisce 69-60 e permette ai biancorossi di fare il salto di categoria dopo due anni in Serie B. Il miglior modo per festeggiare il decennale del club.

Il PalaBakery scoppia di gioia e festeggia una squadra che chiude oggi una stagione strepitosa, in cui ha vinto tutto quello che si poteva vincere. La Coppa Italia, la prima della storia, è la ciliegina su una torta ancora più grande che i ragazzi di Campanella si sono mangiati abbattendo un ostico e mai domo avversario come i toscani e meritandosi la promozione alla seconda serie del basket italiano.

Le voci dei protagonisti

La gioia del presidente Marco Beccari

Federico Campanella: il coach del miracolo

L’ultimo minuto di Bakery Piacenza-Libertas Livorno