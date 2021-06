Tutto si decide in Gara5: Bakery Piacenza – Livorno in DIRETTA

Si decide tutto stasera: Bakery Piacenza e Livorno si sfidano nell’ultima e decisiva gara 5, con entrambe le squadre sul 2-2, chi vince stasera sale in A2, chi perde rimane in Serie B.

Primo Quarto 21-14

Inizio da sogno per la Bakery: 10 a 0 di parziale e timeout obbligato di Livorno. Due triple realizzate da Piacenza, che in difesa ha letteralmente alzato la saracinesca, Livorno non sfonda. Sacchettini appoggia al vetro, +12 Piacenza. Perin in campo aperto! 14-0 a 6′ dalla prima sirena. Primi punti Livorno con Ammannato. Schicciata di Udom, impazzisce il palazzetto. Altra palla recuperata dai biancorossi: sono 7 le palle perse di Livorno in questo avvio. 20 a 9 dopo 8′: la Bakery aveva segnato un totale di 42 punti in gara4. Finisce il quarto: Livorno ci prova con Ricci che ricuce a -6. Finisce il quarto: Piacenza 21, Livorno 14.

Secondo Quarto 48-29

Ancora una palla persa di Livorno in avvio di quarto. Vico scherza la difesa e appoggia comodamente al vetro. Bravo Ammannato ad appoggiare al vetro: 4 punti per lo 00. Ancora Vico! 4 punti a fila. Salvadori commette fallo in attacco, fuori Gambarota, dentro Udom per coach Campanella. Udom scaglia la tripla dall’angolo, risponde Ammannato con la stessa moneta. Livorno non molla. 0 su 2 sìdalla lunetta per Vico. Canestro di classe all’indietro di Sacchettini. Castelli commette fallo: esauriti i bonus per la squadra di Garelli. Tripla di Pedroni: 41-23. Piacenza mantiene il piede sull’acceleratore. Tanti falli di Livorno. 14 palle perse dagli ospiti, contro le 5 di Piacenza. Ammannato sbaglia entrambi i liberi: Perin non trova però il canestro sulla sirena. Finisce il quarto: 48-29.

