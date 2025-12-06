Sostenibilità, partecipazione e formazione: la cooperativa San Martino premia i soci (e i loro figli) meritevoli – AUDIO e FOTO

Nella mattinata del 6 dicembre la Cooperativa ha accolto soci, famiglie e collaboratori per una giornata di premiazioni e riflessioni sul valore della partecipazione condivisa. L’evento, condotto dal presidente della cooperativa, Mario Spezia, si è aperto alle 11 con i saluti istituzionali e l’intervento congiunto di Spezia, dell’Amministratore Delegato di San Martino, Francesco Milza, e del Direttore Generale, Paolo Rebecchi. Insieme hanno ricordato l’importanza dei bandi presentati nella scorsa assemblea estiva e il ruolo attivo della comunità nella crescita della Cooperativa. Presente anche l’assessore Adriana Fantini.

“E’ un po’ nella natura dell’essere una cooperativa, quindi abbiamo voluto premiare alcuni aspetti circa sostenibilità, partecipazione e formazione. Questi momenti sono importanti perché sono temi che ci riguardano tutti, come persone ma anche come comunità”, spiega Milza.

“Questi momenti sono un po’ la linfa, al di là degli aspetti lavorativi. Abbiamo voluto riconoscere rispetto al tema della sostenibilità chi utilizza la bicicletta per andare a lavorare, che vuol dire meno inquinamento, aspetto positivo per tutti. Abbiamo voluto premiare i figli dei nostri soci che sono stati più meritevoli agli esami di scuola media superiori, quattro ragazzi che ovviamente costituiscono il futuro non solo della cooperativa ma di tutta una comunità. Terzo tema, abbiamo voluto premiare le migliori idee che sono emerse rispetto alla nostra vita sociale dentro la cooperativa ma anche fuori premiando in particolare il tema del riuso.

Premio “San Martino su due ruote”: mobilità sostenibile in primo piano

La prima premiazione è stata dedicata al bando “San Martino su due ruote”, iniziativa rivolta a promuovere scelte di mobilità sostenibile tra i soci. Dopo l’introduzione di Lorenzo Viti, sono stati annunciati i vincitori:

1° posto: Ikhiwmin Igie Pedro – 350 € in buoni spesa

Ikhiwmin Igie Pedro – 350 € in buoni spesa 2° posto: Venturelli Alberto – 300 € in buoni spesa

Venturelli Alberto – 300 € in buoni spesa 3° posto: Andrade Duran Jose Roberto – 250 € in buoni spesa

La premiazione si è conclusa con la foto istituzionale di gruppo e del primo classificato.

Creatività e partecipazione: “Una buona idea per la tua Cooperativa”

Alle 11.30 spazio alle idee migliorative proposte dai soci lavoratori, presentate da Paolo Rebecchi. Il bando ha messo in luce la creatività e lo spirito collaborativo dei partecipanti:

1° posto: progetto di Merli Paola – 500 € in buoni spesa

progetto di Merli Paola – 500 € in buoni spesa 2° posto: progetto di Brocchieri Paolo e Losi Elena – 400 € in buoni spesa

progetto di Brocchieri Paolo e Losi Elena – 400 € in buoni spesa 3° posto: progetto di Curini Sabrina – 300 € in buoni spesa

Borse di studio: merito e impegno premiati

Alle 11.45 è stata la volta delle borse di studio per i figli meritevoli, introdotte da Salvatore Scaifuto. Quattro studenti si sono distinti per risultati scolastici eccellenti:

Grecu Valentina Cosmina , voto 100

, voto 100 Scaifuto Lorenzo Mario , voto 99

, voto 99 Buzha Matteo , voto 96

, voto 96 Fornarciari Leonardo, voto 90

Ognuno ha ricevuto un premio in buoni spesa, insieme al riconoscimento pubblico del proprio percorso di studio.

Racconti al femminile: 40 anni di Cooperativa

A mezzogiorno Margherita Spezia ha introdotto il momento dedicato al Bando Femminile, che quest’anno ha visto la selezione di undici racconti destinati alla pubblicazione per il quarantesimo anniversario della Cooperativa. Alle autrici presenti sono stati consegnati omaggi e un ringraziamento speciale per aver contribuito, con le loro storie, a testimoniare l’identità e l’evoluzione della comunità.

Chiusura e ringraziamenti

L’evento si è concluso con i ringraziamenti ai soci e alle loro famiglie e con l’annuncio delle prossime iniziative in programma. A seguire, le foto ufficiali hanno immortalato una mattinata dedicata non solo ai premi, ma soprattutto allo spirito di cooperazione che anima la vita della comunità.

