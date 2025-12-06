Schianto all’incrocio tra via Cella e strada Gragnana, coinvolta un’auto delle Poste: due feriti

6 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Schianto all’incrocio tra via Cella e Strada Gragnana: coinvolte due vetture, una delle quali un’auto di servizio di Poste Italiane. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza, anche se la dinamica esatta è ancora al vaglio degli agenti intervenuti.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato due feriti: il più grave è un uomo di 31 anni, conducente del veicolo delle Poste. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Ferite meno preoccupanti, invece, per il conducente della seconda auto.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Oltre al 118, poi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

