La Gas Sales presenta Thibault Rossard, Pierre Pujol e Renato Barbon

Presentati questa mattina nella Sala Ricchetti della Banca di Piacenza, storico partner organizzativo della squadra, i tre nuovi acquisti: lo schiacciatore Thibault Rossard, il palleggiatore Pierre Pujol e l’allenatore del settore giovanile, Renato Barbon.

Pietro Boselli, Vicedirettore Generale della Banca di Piacenza

“Presento con piacere i primi giocatori. Sulla carta si presenta una squadra competitiva e ricca di nuovi elementi che ci daranno grandi soddisfazioni. Nell’ultima stagione, nonostante le restrizioni Covid19, abbiamo ricevuto grande sostegno ed entusiasmo da parte dei tifosi, che saremo lieti di accogliere presso i nostri sportelli non appena sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso alle partite casalinghe. Il nostro personale supporto non manca verso la Famiglia Curti e lo staff dirigenziale che ad ogni stagione apporta migliorie e punta sempre più in alto nell’olimpo della Superlega Italiana”.

Coach Lorenzo Bernardi

“Pierre Pujol è un giocatore di grande esperienza, che ho studiato come avversario ma mai sfidato sul campo in quanto sono della generazione precedente alla sua. La sua figura in spogliatoio sarà fondamentale. Ogni gruppo dovrebbe avere un “uomo spogliatoio” e speriamo che Pierre possa portare la sua esperienza tra i componenti più giovani. Thibault Rossard invece è stato oggetto di una lunga trattativa, gli abbiamo presentato il progetto e grazie alla determinazione dello staff dirigenziale, lo abbiamo convinto a giocare a Piacenza: è uno schiacciatore veloce che, abbinato al palleggiatore francese che prossimamente ci raggiungerà, formerà un abile duo. L’obiettivo fondamentale è quello di amalgamare il nuovo gruppo squadra per creare un feeling vincente”.

Pierre Pujol è felice per la nuova avventura

“Torno in Italia dopo un lungo periodo all’estero e sono molto contento di portare la mia esperienza di palleggiatore a Piacenza”.

Thibault Rossard non manca di entusiasmo

“Abbiamo una squadra ambiziosa e competitiva. È il mio secondo anno in Italia dopo l’esperienza a Vibo Valentia, non vedo l’ora di scendere in campo e giocare per i tifosi”.

Il Direttore Generale Hristo Zlatanov

Un grande onore e un piacere essere questa mattina alla Banca di Piacenza. Confermo che siamo riusciti ad alzare l’asticella puntando su giocatori di grande talento. L’obiettivo principale è quello di migliorare e crescere ogni stagione sia nel contesto della Prima Squadra che in quello del Settore Giovanile.

A questo proposito presento un nuovo importante elemento, Renato Barbon, allenatore con un ampio palmares e una lunga esperienza nell’ambito delle giovanili; ha allenato alcuni tra i migliori atleti della pallavolo italiana e questo ci ha convinti a puntare su di lui per avvicinare sempre più giovani alla pallavolo. Vogliamo che il nostro vivaio continui a crescere e che dia la possibilità a nuovi talenti di esprimersi e di emergere. Il nostro obiettivo è anche quello riuscire ad ospitare giocatori provenienti da altre città e fornire nuove risorse alla Prima Squadra.

Il commento di Renato Barbon