La giunta e i progetti per il nuovo anno, Fornasari: “Digitalizzazione accessibile a tutti per rendere più efficaci i servizi al cittadino” – AUDIO

Quali sono gli obiettivi che l’amministrazione si pone per il 2023, soprattutto alla luce del PNRR? Simone Fornasari, Assessore allo sviluppo e valorizzazione commerciale, servizi al cittadino e trasformazione digitale, pensa soprattutto alle nuove tecnologie a servizio dei piacentini.

“Sviluppare, implementare e creare grandi opportunità per la digitalizzazione di tutti quelli che saranno i servizi al cittadino; il nostro obiettivo principale è permettere a tutti di accedere a servizi attraverso tecnologie che siano dirette, semplici e veloci. Allo stesso tempo non tralasceremo attenzione a tutti coloro che necessitano di essere accompagnati e formati a queste nuove tecnologie, in modo da abbattere concretamente il digital divide”.

Digitalizzazione significa anche rendere più veloce e snello il lavoro degli uffici comunali.

“Stiamo lavorando per facilitare il lavoro degli uffici amministrativi più immediato, in modo da rendere un servizio ancora più efficace ai cittadini”.