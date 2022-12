Botte alla ragazza in viale Sant’Ambrogio, passanti e polizia intervengono per bloccare l’uomo

Stava prendendo a pugni una ragazza urlandole “Ti ammazzo”. Il tutto in pieno giorno e lungo una delle strade più trafficate della città, ovvero viale Sant’Ambrogio. L’uomo stava pestando la donna cercando di trascinarla a bordo di un’auto ma fortunatamente le persone che hanno assistito alla scena non si sono tirate indietro e sono intervenute. Dopo aver chiamato la polizia, due baristi della zona sono accorsi per cercare di mettere in salvo la giovane. All’arrivo della polizia, l’uomo in preda alla furia, ha cercato di aggredire anche gli agenti che alla fine sono riusciti a bloccarlo e portarlo in questura: la sua posizione è ora al vaglio. La donna, invece, è stata condotta al pronto soccorso.