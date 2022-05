La Lega presenta la propria lista: “Abbiamo fatto tanto in questi cinque anni, siamo pronti a rilanciare” – AUDIO

“Partiamo da quello che è stato fatto in questi anni per rilanciare”. Questo è lo spirito che anima la Lega in questa campagna elettorale. Lo spiega il consigliere regionale Matteo Rancan: “Abbiamo fatto tanto in materia di sicurezza, commercio, ambiente e sport. Diciamo questo ben sapendo che ancora tanto c’è da fare: implementare il sistema di videosorveglianza in tutto il comune partendo dalle aree vissute dalle fasce più deboli. Anche sotto l’aspetto dello sport abbiamo in programma investimenti per piscine, ciclabilità. Inoltre uno dei nostri obiettivi resta la disability card”.

Rancan è intervenuto a margine della presentazione della lista: “Una lista che per un terzo è composta da under 35, molti sono alla prima esperienza politica. Il nostro obiettivo è coniugare quella che è stata l’esperienza di questi cinque anni con il futuro”.

LA LISTA DELLA LEGA