Troppo scalmanato durante il pranzo e la maestra lo rimprovera, alunno di otto anni impugna il coltello

La maestro lo rimprovera, lui impugna un coltello e lo mostra in tono minaccioso all’insegnante. I fatti sono accaduti in una scuola elementare della città, protagonista dell’episodio un bambino di soli 8 anni. Era orario di pranzo e i bambini si trovavano in sala mensa.

Uno di loro era particolarmente esagitato tanto da attirare l’attenzione di una delle insegnanti. Quest’ultima ha raggiunto il giovanissimo studente e lo ha rimproverato.

Quest’ultimo, di tutta risposta, ha impugnato il coltello che aveva sul tavolo e lo ha puntato verso l’insegnante, con fare minaccioso. Un’altra maestra, che ha assistito alla scena, si è precipitata verso il bambino togliendogli il coltello di mano.

Gilda Insegnanti: “Si ricordi ai genitori che rispondono dei danni dei figli”

Questo episodio deve essere anche l’occasione per ricordare ai genitori degli alunni minorenni, anche se bambini, che possono essere chiamati a rispondere sotto il profilo patrimoniale e non solo dei danni che loro figli dovessero arrecare a cose o persone.

Purtroppo l’Amministrazione Scolastica non sempre sottolinea tale aspetto alle famiglie che, diciamo così, non riescono a trasmettere con successo i contenuti del galateo ai bambini e ai ragazzi.

La Gilda degli Insegnanti, tramite il suo coordinatore di Piacenza e Parma Salvatore Pizzo come sempre è vicina ai colleghi vittime di questi particolari “infortuni” sul lavoro.