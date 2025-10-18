Il corpo bandistico La Magiostrina piange il suo direttore Gianluca Bondi

18 Ottobre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Dolore e commozione a Besenzone per la scomparsa di Gianluca Bondi, 51 anni, direttore del corpo bandistico La Magiostrina. Una malattia incurabile gli è stata fatale, due anni dopo la morte della moglie Karina Liberi, insegnante molto amata, scomparsa a 52 anni.

Coop San Martino

Nato e cresciuto a Mercore di Besenzone, Bondi era conosciuto in tutta la Bassa e nel mondo della musica per la sua disponibilità, la bontà e la passione con cui si dedicava agli altri. Fin da bambino si era avvicinato alla musica ascoltando un vicino suonare la fisarmonica. Dopo gli studi di pianoforte al Conservatorio di Piacenza, aveva scoperto il corno francese, diventando un polistrumentista versatile.

Dal 2004 era alla guida de La Magiostrina, banda che sotto la sua direzione aveva ampliato il repertorio con colonne sonore, brani pop e rock e arrangiamenti curati personalmente dal maestro.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank