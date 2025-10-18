Chiavenna Landi, auto esce di strada e prende fuoco: illeso il conducente

Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato 18 ottobre a Chiavenna Landi, lungo strada della Chiusa, dove un’auto è uscita di carreggiata finendo in un fossato e prendendo fuoco.

L’automobilista, unico occupante del veicolo, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Il conducente ha riportato solo lievi contusioni, mentre l’auto è andata distrutta nell’incendio. Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento.

