Proiezione del film “La Montagna magica – il mistero della Pietra di Bismantova” il 26 marzo – AUDIO

25 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
La Montagna magica
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Giovedì 26 marzo alle ore 21 a Salsomaggiore Terme (Parma) al Cinema Odeon è in programma la proiezione del docu film “La Montagna magica – il mistero della Pietra di Bismantova”.

E’ il primo film-documentario di indagine interamente dedicato alla Pietra di Bismantova, incredibile ed enigmatico rilievo dalle caratteristiche geologiche e storiche uniche, posto nel cuore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano in provincia di Reggio Emilia, e immortalato in cinque celebri versi del IV canto del ‘Purgatorio’ di Dante.

Il regista Massimo Dallaglio ospite a Radio Sound

Il mistero di Bismantova, per sintetizzare il sottotitolo lo abbiamo messo al singolare ma in realtà i misteri sono tantissimi. Ad esempio chissà perché Dante Alighieri l’ha posizionata all’ingresso del Purgatorio. In questo documentario, studiosi, archeologi storici e critici dell’arte della letteratura spiegano la scelta di Dante. Probabilmente era proprio una montagna sacra e con delle energie particolari.

C’è una particolarità che possiamo svelare presente del docu-film?

Ad esempio parliamo di come la Pietra di Bismantova sia esattamente al centro di una linea che è stata identificata tra il monte Ventasso e il monte Valestra. Uno è chiamato delle fate e l’altro monte delle streghe e proprio in mezzo c’è la Pietra, esattamente come il Purgatorio, raccontando della Divina Commedia, tra l’inferno e il paradiso. Inoltre abbiamo coinvolto Daniele Gullai  e Nicola Tosi che da trent’anni seguono la pietra e rilevano degli strani fenomeni luminosi.

Nel docu-film saranno mostrati reperti rari, ricostruite leggende, dimostrate retrodatazioni storiche ed interpretazioni letterarie e divulgate scoperte e acquisizioni finora sconosciute ai non addetti ai lavori.

A precedere la proiezione il regista Massimo Dallaglio terrà una presentazione introduttiva al documentario.

Informazioni

CINEMA ODEON: Via Valentini 11/A, Salsomaggiore Terme (PR)

Prenotazioni:

Email: cinemaodeonsalso@yahoo.it

Watsapp: 3928400778

Tel: 0524581036.

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