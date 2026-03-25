“Spiccata pericolosità sociale”, gambiano 26enne esce dal carcere e subito espulso

25 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank

Nella giornata di oggi, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino gambiano di anni 26, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino gambiano, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato a 4 anni di reclusione per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e con diversi precedenti per reati contro la persona, patrimonio e stupefacenti.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover