La Pallavolo Sangiorgio supera la Wimore Giovolley e spera nei play off

Pomeriggio di adrenalina al palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino dove le emozioni si sono susseguite in un vortice durante quasi due ore ed un finale incandescente.

La Pallavolo Sangiorgio batte per 3-1 la Giovolley Reggio Emilia nello scontro diretto e sogna la post season che vale la promozione in B1. Un successo di cuore e testa contro un avversario che non ha concesso nulla dal primo all’ultimo punto. Decisive le prestazioni di Alisa Hodzic, Erica Fava, autrici di 24 e 17 punti mentre in casa Giovolley si registrano i 17 palloni messi a terra da Jessica Arduini.

La squadra di coach Matteo Capra batte l’ostica formazione reggiana, in parte riscattando la mezza delusione d’andata (sconfitta 2-3, 18-16 al tiebreak da 10-14), e spera concretamente di poter partecipare ai play off che possono valere il salto in B1. Il primo step si è compiuto con il successo per 3-1 (25-23, 25-9, 21-25, 25-23) nello scontro diretto contro Wimore Giovolley, che valso il sorpasso in classifica ma il team di coach Aleotti deve ancora recuperare una gara.

Mercoledì 21 aprile completerà il percorso della prima fase quando ospiterà la T&V Campagnola Emilia, già sicura del secondo posto, grazie al successo sull’Arbor Interclays. Se la Wimore Giovolley dovesse fare bottino pieno (3-0, 3-1) si qualificherebbe ai play off al contrario a Campagnola bastano due set vinti per regalare alla Pallavolo Sangiorgio i play off. Quindi si deve attendere ancora qualche giorno per conoscere la formazione che sfiderà nel primo turno dei play off la Fenix Faenza, prima classificata del raggruppamento G2.

Pallavolo Sangiorgio-Wimore Grissinbon Galileo Giovolley Reggio Emilia 3-1 (25-23, 25-9, 21-25, 25-23)

Pallavolo Sangiorgio: Guienne, Perini 3, Molinari 6, Galelli, Di Tonto 7, Nichelini, Fava 17, Solari (L), Zoppi 13, Hodzic 24, Tacchini (L). Allenatore: Matteo Capra. Assistente: Filippo Amani.

Wimore Grissinbon Galileo Giovolley Reggio Emilia: Ronzoni (L), Borghi 12, Zanoni 6, Sghedoni Vasi (L), Camurri, Ferrari, Sazzi 3, Magnani 9, Lombardini 6, Bertolini. Allenatore: Aleotti.

Classifica

Centro Volley Reggiano 25 punti (9-1); Tirabassi&Vezzali Campagnola 22 (7-2); Arbor Interclays Reggio Emilia 18 (6-3); Pallavolo Sangiorgio Piacentino 11 (3-7); Wimore Giovolley Galileo Reggio Emilia 8 (3-5); Ltp Volley Academy Piacenza 0 (0-9). Tra parentesi le gare vinte e quelle perse.