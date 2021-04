Bakery Piacenza pronta al big match contro Agrigento, Campanella: “Loro molto forti, ma non sarà decisiva” – AUDIO

Il coach della Bakery Piacenza, dopo la vittoria in rimonta su Sangiorgese, prepara il terreno per il big match contro Agrigento: chi vince, conquista il primo posto del girone B di Serie B.

Ci sono state due identità. I primi due quarti molto sottotono, in cui siamo stati bravi a ricucire fino al -12, mentre nel secondo tempo è venuta fuori la vera Bakery. Abbiamo fatto tutto ciò che sappiamo fare. In settimana abbiamo lavorato soprattutto sul non ripetere quell’approccio mentale così scarico.