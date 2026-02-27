La Pizzeria solidale Buontempo a Pittolo compie un anno di attività, non solo un lavoro ma un’esperienza di vita – AUDIO

La Pizzeria solidale Buontempo a Pittolo, compie un anno di attività. Una realtà importante per il territorio dove il lavoro diventa opportunità.

Del progetto, proposto dalla Cooperativa Dabon, ha parlato a Radio Sound l’educatore Mattia Montanini. Buontempo nasce un anno fa da un’idea di un gruppo di pedagogisti, professionisti, educatori e psicologi che lavorano a stretto contatto con minorenni, che una volta compiuti 18 anni, escono da un percorso comunitario senza una famiglia su cui contare. Grazie al progetto questi ragazzi possono poi trovare un’opportunità concreta per costruire la propria autonomia.

Per i coinvolti non si tratta solo di un lavoro, ma di un’ esperienza che porta a una strada dignitosa di indipendenza. In cucina e in sala imparano un mestiere, ma soprattutto a credere in sé stessi, a lavorare in squadra, a rispettare tempi e responsabilità. Insieme a loro, anche persone con fragilità e disabilità possono sperimentarsi, crescere affacciandosi al mondo del lavoro, acquisendo quelle competenze trasversali a qualsiasi tipologia d’ impiego.

I giovani sono proprio parte fondamentale della ristorazione. Tra i i tavoli ovviamentec’è una caposala professionista del settore, ma loro sono coinvolti in tutti gli aspetti del lavoro. Le persone che lavorano con noi sono veramente al centro del progetto perchésolo così possono poi essere veramente formati e acquisire tutte le competenze per il futuro lavorativo.Buontempo è questo, un ristorante che non serve solo piatti, ma futuro.

Il messaggio è rivolto anche alle aziende del territorio.

Collaborare significa investire in giovani già formati, motivati, pronti a mettersi in gioco e quindi con le competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro.

Significa costruire insieme percorsi concreti, creare valore sociale oltre che economico e diventare parte attiva di un modello virtuoso che fa crescere tutta Piacenza. Quando una città sceglie di credere nei suoi giovani, non sta solo offrendo un lavoro, sta costruendo il proprio domani.

Perché ogni volta che scegliamo di sederci a quel tavolo, scegliamo da che parte stare?

Perché non si tratta solo di un progetto di ristorazione , dove si mangia e si sta bene, ma è pure un modo per sostenere queste persone. Infatti attraverso la partecipazione si possono creare conoscenze per esempio per dare un appartamento in affitto a chi diventerà maggiorenne o per suggerire delle posizioni lavorative aperte. Insomma si può collaborare in vari modi ed essere in contatto con i coinvolti in modo diretto con i ragazzi, rendendo i cittadini e le aziende attivi e sensibili verso queste tematiche.

Buontempo trattoria e pizzeria solidale si trova a Pittolo, frazione di Piacenza, in Strada della Mola 70.

