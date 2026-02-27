Franzini prima di Piacenza – Tuttocuoio: “Quando i tifosi arrivano al punto di disertare la tribuna per noi è sempre una sconfitta. Dobbiamo fare di tutto per vincere la partita e ritrovare noi stessi” Audio

La squadra affronterà Domenica 1ºmarzo l’ultima in classifica al “Garilli”, dovrà farlo però senza il supporto dei propri tifosi: a seguito della sconfitta casalinga con la Pro Palazzolo che ha messo definitivamente la parola fine sulle speranze di promozione dei biancorossi é partita la contestazione. Dopo l’orribile episodio di violenza dell’aggressione al figlio di Taugourdeau (i responsabili sono stati individuati e non appartengono al tifo organizzato biancorosso, ne sono in possesso di abbonamento), si torna a parlare di calcio, benché la situazione rimanga delicatissima. I tifosi hanno infatti scelto di scioperare e non sostenere la squadra in occasione del match interno contro il Tuttocuoio.
“È stata una settimana difficile. C’é stato un incontro con la squadra, i ragazzi sono dispiaciuti. Abbiamo buttato all’aria un campionato, vanificando quello che abbiamo fatto prima. Purtroppo siamo calati, anche dal punto di vista morale. C’era una squadra che trascinava, poi non è più stato così. Dobbiamo reagire e trovare i 3 punti a tutti i costi”
L’obiettivo è quello di arrivare agli spareggi e finire al meglio il campionato. Il tecnico dovrà rinunciare a Putzolu, purtroppo gli esami hanno evidenziato la rottura del menisco interno. De Vitis si è allenato a parte tutta la settimana, ma dovrebbe essere quanto meno in panchina. Via libera per Bertin che sarà titolare nel match.