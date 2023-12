Da in escandescenze prima al bar e poi nel suo appartamento, la polizia lo immobilizza col taser

Momenti di tensione in viale Dante dove un uomo di 37 anni di origini albanesi ha creato minuti di vero e proprio panico. Si trovava in un bar quando, per motivi da chiarire, ha dato in escandescenze iniziando a litigare con alcuni clienti.

Poi si è allontanato, dicendo che sarebbe tornato a casa e forse annunciando intenzioni malsane. A quel punto alcuni avventori hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raggiunto l’appartamento dell’uomo.

Il 37enne ha risposto al campanello ma era ancora in forte stato d’agitazione, aggressivo e poco lucido. Al culmine di momenti concitati i poliziotti hanno utilizzato il taser con cui sono riusciti a immobilizzare l’uomo. Sul posto sono poi intervenuti gli operatori sanitari che hanno sottoposto il 37enne a TSO.