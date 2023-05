La Protezione della Giovane di Piacenza, concerto benefico al Castello di San Pietro in Cerro -AUDIO

Per festeggiare i 100 anni dell’associazione La Protezione della Giovane di Piacenza è in programma un concerto Benefico a favore dell’associazione al Castello di San Pietro in Cerro, martedì 30 maggio dalle 19.30.

Ospite l’Ottetto dei fiati dell’orchestra della Scala di Milano e l’attrice e doppiatrice Claudia Penoni.

La Protezione della Giovane ospiti dell’evento

“Siamo stati molto fortunati perché grazie alla conoscenza di una donna meravigliosa che è Carla Spotti siamo riusciti ad avere l’Ottetto di fiati della Scala di Milano che eseguirà un repertorio in anteprima protagonista di un prossimo concerto – ha spiegato Caterina Abbondotti del Coordinamento regionale Donne Cisal organizzatrice dell’evento – insieme a loro si unirà Claudia Penoni attrice e doppiatrice per un duetto speciale. Mi preme sottolineare che l’intervento di tutti è a titolo gratuito“.

Si potranno vedere all’ingresso del Castello di San Pietro in Cerro sei auto storiche della Araci, vetture storiche del Rotary Club che verranno mostrate in anteprima, agli intervenuti sarà offerto un aperitivo di benvenuto.

La Protezione della Giovane finalità del Concerto

“L’evento va a sostegno dell’Associazione “La Protezione della Giovane” di Piacenza, un’associazione molto conosciuta. La comunità sa il valore della sua attività sostenuta da Giuseppina Schiavi – ha sottolineato Caterina Abbondotti – quest’anno l’associazione compirà 100 anni. A sostegno dell’iniziativa è interventuta anche la Fondazione Mediulanum che raddoppierà l’incasso di ogni biglietto”.

L’associazione risponde alla finalità di accogliere le giovani costrette lontano dalla loro famiglia per esigenze di lavoro o di studio o altro. L’intento è quello di incoraggiare il formarsi di un sentimento di comunità tra le ospiti per una piena realizzazione della persona, per favorirne l’integrazione e sviluppare feconde relazioni.

Informazioni

Tutte le informazioni utili e le prenotazioni si possono fare chiamando o attraverso WhatsApp: Caterina 333 424 1681 e Carla 3381154580.