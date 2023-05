Funcon 2023 una prima edizione che è già stata un successo.

Funcon 2023 è partita molto bene, lo confermano i numeri che sono stati importanti, nel corso di un week end sono state 5000 le presenze.

Un pubblico variegato tra appassionati di fumetti, manga, cosplay, games e videogames.

Evento, organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia e in collaborazione con Piacenza Expo, ha celebrato e valorizzato la cultura pop.

Funcon 2023 gli eventi

Sono stati in tutto 35 gli eventi che tra sabato 27 e domenica 28 maggio hanno coinvolto il pubblico, tra concerti, competizioni di cosplay, karaoke, esibizioni, gare di danza k-pop, workshop e meet&greet con autori e influencer.

Grande successo per i due eventi clou: il concerto del re delle sigle tv anni ’90 e 2000 Giorgio Vanni di sabato 27 maggio

Domenica 28 maggio il turno degli irriverenti e demenziali Gem Boy, che hanno fatto cantare e saltare il pubblico di Funcon sulle note delle loro cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati .

Funcon 2023 ora pro comics

Nello spazio dell’associazione culturale Ora Pro Comics tanti sketch e disegni personalizzati per il pubblico.

Li hanno realizzati gli autori ospiti: Paolo Bisi, Pietro Gandolfi, Michele Carminati, Anna Merli e Nicola Genzianella.

Apprezzata anche la mostra dedicata ad Ade Capone, con 60 tavole originali dedicate allo storico fumettista che era originario di Piacenza, scomparso nel 2015.

Funcon 2023 il contest

Si è svolta a Funcon la seconda tappa del contest nazionale K-Stage Battle League, gara di danza K-pop rivolta solisti, duetti e crew.

Il debutto ad aprile a Torino Comics e che toccherà nel corso dell’anno varie tappe in Italia.

Soddisfazione da Games e videogames

Ottima affluenza nell’area videogames, dove centinaia di ragazzi si sono alternati al gioco su varie console, da Nintendo a Microsoft.

Hanno provato i visori della realtà virtuale, si sono cimentati in gare di ballo con Just Dance e in sfide musicali con Guitar hero.

Molto apprezzata dal pubblico anche l’area family, uno spazio di gioco, attività e creatività dove i bimbi più piccoli hanno potuto divertirsi insieme utilizzando costruzioni, colori e fogli per disegnare.

Un successo quello di quest’anno che è ha fatto maturare la decisione di programmare la seconda edizione l’appuntamento con Funcon è per il 2024.